Veneto: Zaia, risultati Ca' Foncello confermano intuizioni programmazione regionale e valore investimenti

- È un risultato che conferma le intuizioni della programmazione regionale e valore degli investimenti. Questo il commento di Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, sui dati diffusi relativi all'attività chirurgica robotica dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso autore, nel 2022, di 220 interventi di chirurgia mini invasiva. "La Regione del Veneto – ha aggiunto Zaia - in sanità, da sempre punta sul continuo aggiornamento di quanto attiene all'innovazione tecnologica come atto essenziale della programmazione. È fondamentale per dare risposte di efficienza; apparecchiature all'avanguardia, infatti, consentono di offrire un costante progresso nella qualità dei servizi offerti. Lo confermano anche i dati delle equipe di Urologia e Chirurgia 1 di Treviso che segnalano come sia possibile ottenere risultati di rilievo sia nella ripresa dell'attività dopo il rallentamento pandemico sia nell'aumento dell'attività chirurgica altamente specialistica" ha aggiunto. "Sicuri della nostra strategia mirata a una rete assistenziale di eccellenza per dare risposte adeguate ai cittadini, siamo stati la prima regione a dotare gli hub e poi tutti gli ospedali di almeno un robot Da Vinci. L'utilizzo della piattaforma chirurgica robotica è ormai diffuso, confermando il valore degli investimenti in tecnologia come elemento fondamentale di continua crescita del nostro modello sanitario. Abbiamo fortemente voluto questa tecnologia, non solo a Treviso ma in molti altri ospedali del Veneto; con vantaggi per i pazienti, per le equipe, per l'organizzazione sanitaria" ha poi concluso. (Rev)