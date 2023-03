Brasile: analisti finanziari, inflazione al 5,93 per cento nel 2023 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo della Banca centrale, secondo vari osservatori nazionali e internazionali, è destinato a essere superato per il quinto anno consecutivo. Nel bollettino MarcoFiscale diffuso il 17 marzo dal ministero delle finanze stima infatti che il Brasile dovrebbe chiudere il 2023 con l'inflazione al 5,31. Si tratta di una revisione al rialzo rispetto al 4,6 ipotizzato lo scorso dicembre. La stima del ministero è infatti in linea con quella presentata lo stesso giorno dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) secondo cui il Brasile chiuderà il 2023 con un inflazione al 5,4 per cento. (segue) (Brb)