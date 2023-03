Ungheria-Serbia: Orlic con Szijjarto, focus su cooperazione strategica e sicurezza energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Assemblea nazionale della Serbia, Vladimir Orlic, ha incontrato oggi, nell'ambito della sua visita ufficiale a Budapest, il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto. Secondo quanto riporta l'emittente radiotelevisiva serba "Rtv", i due hanno accolto con favore l'annuncio sulla formazione di un Consiglio strategico tra i due Paesi e l'intensa cooperazione che Serbia e Ungheria stanno realizzando nel campo delle infrastrutture. A tal proposito hanno sottolineato che la modernizzazione e la ricostruzione della tratta ferroviaria Belgrado-Budapest "rappresenta il progetto più importante e una nuova era per quanto riguarda il traffico in questa regione". Orlic ha espresso la propria soddisfazione per il continuo miglioramento della cooperazione complessiva tra Serbia e Ungheria. "Oggi l'Ungheria è il nostro quinto partner commerciale estero, con un miglioramento di otto posizioni rispetto a sei o sette anni fa. Nell'ambito dello scambio di materie prime, anno dopo anno, registriamo dei record e il progresso è grande anche quando si tratta di investimenti" ha affermato Orlic. (segue) (Seb)