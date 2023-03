Ungheria-Serbia: Orlic con Szijjarto, focus su cooperazione strategica e sicurezza energetica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due interlocutori hanno quindi sottolineato l'importanza della cooperazione anche al fine di prevenire l'immigrazione illegale, nonché della cooperazione nel campo della sicurezza energetica, che, come ha valutato sempre Orlic, ha un carattere strategico. "Condividiamo un interesse comune per questo problema, che è estremamente importante. Ringraziamo ancora una volta l'Ungheria per l'aiuto che ci ha dato sullo stoccaggio del gas e per la decisione di continuare anche per l'anno in corso, altra prova della solidarietà, del sostegno e della nostra amicizia", ha detto Orlic. Szijjarto ha sottolineato che i due Paesi, nonostante la crisi energetica che ha colpito l'Europa, sono riusciti a fornire e garantire un approvvigionamento stabile di energia ai propri cittadini, valutando che ciò non sarebbe stato possibile senza una buona cooperazione strategica. Il ministro di Budapest ha aggiunto che la Serbia ha dimostrato di essere un partner "leale e degno di fiducia", e ha confermato che gli impianti di stoccaggio del gas ungherese saranno a disposizione del Paese balcanico anche nel prossimo inverno. (Seb)