Speciale scuola: Fvg, Ciriani, abbandonare campanilismi e puntare su alleanza tra politica, scuola e lavoro

21 luglio 2021

- Occorre abbandonare i campanilismi e puntare su un’alleanza tra politica, scuola e mondo del lavoro. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, intervenendo oggi a Trieste all’assemblea generale di Confindustria Alto Adriatico. "Il nostro compito è pensarci come realtà regionale unitaria, abbandonare i campanilismi e le differenze tra Trieste, Udine e Pordenone. Il porto di Trieste è una grandissima opportunità di crescita economica per tutto il Friuli Venezia Giulia, perché la filiera che parte da Trieste arriva fino ai campi della provincia di Udine e Pordenone - ha continuato l'esponente dell'esecutivo davanti alla platea di imprenditori -. Serve una grande alleanza tra mondo della politica, scuola e lavoro, anche e soprattutto in questa Regione a grande vocazione imprenditoriale che ha saputo vincere sfide del terremoto e della trasformazione geopolitica con fine dei confini. Una Regione che si candida a essere modello di capacità di resistere e innovare di fronte alla sfida dell’innovazione tecnologica e digitale". (Frt)