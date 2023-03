Bulgaria-Italia: ambasciata a Sofia ospita concerto Duo Chaminade (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Successivamente ha frequentato il Corso Triennale di Perfezionamento presso la prestigiosa "Accademia Italiana del Flauto" a Roma, diplomandosi con il massimo dei voti sotto la direzione del Maestro Guiot e vincendo all'unanimità il primo premio nel concorso dell'Accademia. De Vinco e D'Amore si sono esibite insieme in molte occasioni, tra cui: a Como per il Festival di Bellagio; ad Ariano Irpino per le attività culturali promosse dal centro di ricerca scientifica Biogem; a Noci (Bari) nell'ambito della Rassegna internazionale di concerti, concorsi ed eventi; a Napoli per la fondazione Napolitano; a Cosenza per il Festival Autunno Musicale; a Parma nel corso della Rassegna Slow Flute Festival; nonché a Matera, Potenza, Capri, Spoleto e Terni nelle Rassegne internazionali musicali. I concerti del 24 e 25 marzo hanno visto l'esecuzione delle opere di: Gaetano Donizetti, Gioachino Rossini, Ennio Morricone, Nino Rota, Salvatore Pappalardo, Giulio Caccini, Nicola Piovani, Emanuele Krakamp e melodie di canzoni napoletane. (Com)