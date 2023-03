Libano: sciopero nell’operatore telefonico pubblico Ogero, Internet a rischio stop (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello dei dipendenti dell’operatore telefonico Ogero è l’ennesimo sciopero da parte degli impiegati statali nel Paese dei cedri. Nelle scorse settimane anche giudici e insegnanti avevano protestato contro il caro-vita dovuto alla svalutazione della lira, che la settimana scorsa ha raggiunto un nuovo ribasso, basti pensare che un dollaro statunitense vale 110 mila lire, a fronte di un tasso ufficiale circa 86 mila mire per un dollaro a fine febbraio, mentre l’inflazione media annuale è pari al 180 per cento. Secondo l’Onu, la crisi economica ha portato più dell’80 per cento della popolazione libanese al di sotto della soglia della povertà. (Lib)