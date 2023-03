Turchia-Siria: ministro Difesa Akar, rimpatriati volontariamente 60 mila siriani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Quasi 60 mila siriani, ospitati dalla Turchia dallo scoppio del conflitto civile in Siria, sono ritornati nel proprio Paese a seguito del violento sisma del 6 febbraio scorso. Lo ha affermato il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, in dichiarazioni riprese dall’emittente “Trt haber”, rilasciate durante una visita nella base di Kumlu, nella provincia meridionale di Hatay. “Non permetteremo mai alcun attraversamento illegale dei confini”, ha aggiunto il ministro, smentendo le notizie sugli “attraversamenti illegali” al confine e sui flussi di rifugiati siriani verso la Turchia dopo il devastante terremoto. "I nostri confini sono protetti, sorvegliati 24 ore su 24, sette giorni su sette, con mezzi e attrezzature di tecnologia avanzata e con severe misure", ha continuato Akar, facendo riferimento a “polemiche” e “affermazioni politiche imprecise ed esagerate” oltre che false. Stando a quanto riferito dal quotidiano turco “Daily Sabah”, a seguito del terremoto del 6 febbraio, Ankara ha allentato le restrizioni per i rifugiati siriani, imposte lo scorso anno. All'indomani del sisma, migliaia di siriani hanno accettato l'offerta delle autorità turche di trascorrere fino a sei mesi nel nord-ovest della Siria senza perdere l'opportunità di ritornare in Turchia. Altri, invece, hanno lasciato temporaneamente il Paese dopo che le proprie abitazioni e attività commerciali sono state distrutte dalle scosse di terremoto.(Res)