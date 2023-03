Droga: polizia locale ferma 18 enne che compra cocaina con la famiglia al Parco delle Groane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuova operazione congiunta con le Polizie Locali di Ceriano Laghetto e Cogliate (Mb) nel Parco delle Groane. Grazie anche all’impiego del cane antidroga “Ultimo”, varie persone sono state fermate e trovate in possesso di droga, soprattutto cocaina, e segnalate alla Prefettura come consumatori per l'emissione del provvedimento che prevede il ritiro della patente di guida e altri documenti. Particolari le situazioni che gli agenti si sono trovati davanti come ad esempio quella di genitori che hanno accompagnato la figlia diciottenne insieme al fratello ventenne, ad acquistare cocaina per tutta la famiglia. Solo in seguito al fermo del veicolo con a bordo le quattro persone, e al fiuto dell’abile agente a quattro zampe, la giovane dopo molta riluttanza ha estratto quanto appena acquistato, tenuto nascosto nel reggiseno. Fra gli acquirenti anche un uomo, dichiaratosi poi infermiere, che al fine di non farsi sottrarre la sostanza portava con sé anche un bisturi. Al termine del servizio sono stati sequestrati circa 10 grammi di cocaina e segnalate alla Prefettura 5 persone per violazione dell'art.75 del Testo unico sugli stupefacenti. Il bisturi è stato sequestrato mentre il portatore dello stesso è stato denunciato per porto ingiustificato di strumenti atti a offendere.(Rem)