Venezuela: oggi nuove proteste degli insegnanti per chiedere aumento salari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si fermano in Venezuela le proteste del settore pubblico per chiedere un aumento dei salari. Nella giornata di oggi sono previste nuove manifestazioni da parte di insegnanti e rappresentanti del settore educativo. Nei giorni scorsi hanno protestato anche i dipendenti della Sanità, della Pubblica amministrazione e pensionati. Le vendite in Venezuela si sono ridotte tra il 25 e il 35 per cento a gennaio rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Lo riferisce il Consiglio nazionale del commercio e dei servizi (Consecomercio), che attribuisce il calo all’aumento dell’inflazione. "Abbiamo registrato un notevole calo dei consumi, (...) abbiamo stimato, sia a livello regionale che settoriale, una media che oscilla tra il 25 e il 35 per cento in meno di vendite in termini di unità nel settore del commercio e dei servizi", ha detto la presidente di Consecomercio, Tiziana Polesel. (segue) (Vec)