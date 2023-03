Torino: Lo Russo, Autorità Ue antiriciclaggio porterebbe oltre 600 funzionari in Città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'arrivo dell'Autorità Europea antiriciclaggio a Torino porterebbe oltre 600 funzionari Europei nella nostra Città, Lo ha affermato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo a margine della presentazione del Dossier di candidatura del capoluogo Piemontese come sede dell'Autorità Ue antiriciclaggio. "Siamo convinti della forza della Città, ancor di più perché portiamo questo Dossier con il sostegno della Regione Piemonte. Sul Centro il ragionamento è in corso. Ci sono alcuni spostamenti in questo momento, ma gli interessamenti sono parecchi rispetto alla nuova occupazione degli spazi. L’idea è portare nuove funzioni urbane nel centro della Città perché è il cuore pulsante della Città e vogliamo che continui ad esserlo", ha concluso Lo Russo. (Rpi)