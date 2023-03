Sardegna: Coldiretti, una filiera agricola sarda per la birra artigianale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In 25 anni i birrifici arigianali hanno determinato una rivoluzione culturale nel mondo brassicolo italiano. A guidare questa rivoluzione è stato Teo Musso, presidente del Consorzio Birra italiano e titolare del birrificio Baladin, il più tecnologico in assoluto, che produce il 98 per cento delle materie prime della sua birra nella propria azienda agricola, che nei giorni scorsi era a Nuoro per il convegno sulle birre artigianali promosso da Coldiretti Sardegna. “Il lavoro che stiamo portando avanti dal 1996 ha cambiato la percezione della birra che non è più un monoprodotto ma ha tante sfumature aromatiche legate al territorio italiano grazie agli oltre mille birrifici artigianali e alle oltre 15mila etichette” ha spiegato Teo Musso. Nella sua relazione il mago della birra artigianale ha ripercorso la storia dell’ascesa della birra artigianale che si è sviluppata anche in Sardegna dove sono presenti 44 birrifici artigianali. Dal ’96 al 2005 c’è stato un importante e fondamentale lavoro che hanno notato solo gli addetti ai lavori, la birra artigianale era infatti venduta nel mondo del vino, non c’era un pub che vendeva birra artigianale. Nell’ultimo decennio c’è stato il boom dei birrifici artigianali arrivati al numero record di oltre 1000. “Adesso si parla di filiera, di un prodotto legato alla terra che stiamo rafforzando e valorizzando con il Consorzio della birra italiana nato nel 2019 grazie alla Coldiretti – ha detto il direttore del Consorzio Carlo Schizzerotto - che intende divenire il punto di riferimento per il settore riunendo tutti i birrifici che sposano la filiera italiana. Abbiamo la capacità di fare sistema oltre che formazione e offrire nuove opportunità”. (segue) (Rsc)