Brasile: analisti finanziari, Pil in crescita 0,90 nel 2023 (2)

- Nel bollettino MarcoFiscale diffuso il 17 marzo dal ministero delle finanze il governo stima che Brasile dovrebbe crescere dell'1,6 per cento nel 2023. Il ministero ha rivisto al ribasso la precedente proiezione del 2,1 per cento pubblicata a dicembre 2022. Tra le cause del rallentamento e della conseguente revisione al ribasso il governo cita "gli indicatori economici che continuano a mostrare un raffreddamento, gli effetti ritardati della politica monetaria restrittiva sull'attività e sul mercato del credito più forti di quanto previsto in precedenza e la prospettiva di una ridotta liquidità negli Stati Uniti e in altre economie". (segue) (Brb)