- Il personale di Mbda Italia “continua a crescere, abbiamo assunto 160 persone” nel 2022. Lo ha detto Lorenzo Mariani, Executive Group Sales e Business Development Director di Mbda, e Amministratore delegato di Mbda Italia, in conferenza stampa sulle attività italiane del gruppo. Per quest’anno, “abbiamo in programma 250 nuove assunzioni”. (Rin)