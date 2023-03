Imprese: Giorgetti, sostenibilità macroeconomica poggia su competitività manifattura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sostenibilità dell’Italia da un punto di vista macroeconomico poggia sulla competitività delle sue aree manifatturiere. Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, intervenendo oggi a Trieste all’assemblea generale di Confindustria Alto Adriatico. “Abbiamo visto quanto la forza delle filiere industriali sia il primo fattore per l’autonomia strategica del Paese. Gestire con prudenza e realismo i conti pubblici significa non solo conservare credibilità rispetto ai mercati, ma preservare gli spazi fiscali per sostenere le nostre imprese nella sfida della competitività internazionale”, ha detto l’esponente dell’esecutivo. (Frt)