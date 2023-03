Roma: con colpo di pistola ucciso al Tuscolano Andrea Fiore, era un meccanico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiamava Andrea Fiore il 54enne ucciso, questa notte in un appartamento in zona Tuscolana a Roma, e non nel quartiere Torpignattara, come precedentemente scritto. L’uomo ha chiamato, a mezzanotte circa, il numero di emergenza dicendo di essere ferito al torace perché attinto da un colpo di pistola e di trovarsi nell’appartamento al civico 19 di via dei Pisoni. Gli agenti di polizia, immediatamente accorsi, hanno dovuto aspettare che i vigili del fuoco forzassero la porta per entrare nell’alloggio indicato e trovare il corpo esanime dell’uomo. La vittima, secondo quanto si apprende, era un meccanico e aveva diversi precedenti penali per furto, danneggiamento, droga, lesioni. L’arma con cui è stato ucciso non è stata trovata, per cui è escluso il gesto volontario. Le indagini sono svolte dalla Squadra Mobile di Roma. (Rer)