Migranti: Rocca, indicazione politica su Ong non è mio ruolo

- Un'indicazione politica sulle Ong che si occupano di migranti "non è il mio ruolo e ho parlato come presidente della Federazione internazionale delle società della Croce rossa". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine di un convegno a Roma in merito alle dichiarazioni rilasciate in un'intervista al quotidiano "La Stampa". L'Ocean Viking "ospita personale sanitario della Federazione internazionale quindi la mia intenzione era esprimere la mia preoccupazione per questa condotta così grave della guardia costiera libica", ha aggiunto. (Rer)