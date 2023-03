Trasporti: Artusa (St), rendere obbligatori sistemi frenata emergenza su nuovi veicoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vanno resi obbligatori i sistemi di frenata automatica di emergenza su tutti i veicoli di nuova produzione". Lo chiede in una nota Francesco Artusa, presidente di Sistema Trasporti, associazione per il trasporto privato di Ncc e bus turistici, alla luce della tragedia avvenuta domenica mattina sull'autostrada A8 dove una donna è stata investita e uccisa da un veicolo Ncc. "Ci uniamo al dolore dei familiari ai quali vanno le nostre più sentite condoglianze" aggiunge Artusa. "Abbiamo scoperto che anche su auto di lusso da 100 mila euro come i Mercedes V class sono sprovvisti del sistema della frenata automatica e di quello della frenata di emergenza di serie: l'Unione Europea e gli Stati invece di pensare al divieto del Diesel e alle auto a benzina, si occupino di cose un pochino più concrete e che possono salvare vite oggi rendendo obbligatori questi dispositivi su tutti gli autoveicoli come accade per le cinture di sicurezza", conclude. (Com)