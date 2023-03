Scuola: M5s-CR, servono spazi, riassegnare ex alloggi custodi ad attività didattiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nostre scuole hanno bisogno di spazi: e noi possiamo fornirglieli, a patto di valorizzare tutte le risorse interne ai plessi. Parliamo degli alloggi di servizio un tempo destinati ai custodi, che ora possono diventare una preziosa opportunità per creare aule, biblioteche, laboratori utili alla formazione dei nostri ragazzi. Così in una nota congiunta i gruppi consiliari capitolini M5s e Lista Civica Raggi. "Per questo noi del Movimento 5 stelle e della Lista Civica Raggi abbiamo depositato una mozione che impegna la Giunta a destinare tutti gli ex alloggi di servizio dei custodi ad attività didattiche, ricreative e culturali, secondo le necessità di ogni istituto. Una misura pratica e concreta, a beneficio di insegnanti e studenti, per garantire uno dei diritti più importanti: quello all'istruzione", concludono.(Com)