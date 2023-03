Uganda: figlio di Museveni si ritirerà dall'esercito quest'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Muhoozi Kainerugaba, figlio del presidente ugandese Yoweri Museveni, ha annunciato che si ritirerà dall'esercito quest'anno, dopo quasi tre decenni di servizio. "Quest'anno mi ritirerò dall'Updf (Forze di difesa dell'Uganda)", ha scritto Kainerugaba su Twitter. Un annuncio simile, sempre su Twitter, era stato dato nel marzo dello scorso anno, quando Kainerugaba era il comandante dell'esercito prima di essere rimosso da Museveni. L'esercito, tuttavia, ha dichiarato di non aver ricevuto ufficialmente la richiesta di pensionamento di Kainerugaba. Le sue ultime osservazioni sul pensionamento arrivano pochi giorni dopo aver cancellato un tweet che annunciava che si candiderà alla presidenza nel 2026. Il generale, le cui esternazioni in passato hanno sollevato molte polemiche, non ha mai nascosto la sua ambizione di assumere il posto del padre, che guida l'Uganda dal 1986. La legge ugandese non consente tuttavia ai militari in servizio di partecipare alla politica. (Res)