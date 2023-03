Migranti: portavoce Ue, in contatto con Italia su nave Ong finanziata da Banksy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea "è in contatto con le autorità italiane" sulla questione della nave Ong Louise Michel. Lo ha detto la portavoce della Commissione Ue per gli Affari interni, le migrazioni e la sicurezza interna, Anitta Hipper, nel corso della conferenza giornaliera a Bruxelles. "Dobbiamo verificare esattamente quali sono le condizioni specifiche per questo fermo", ha aggiunto la portavoce rispondendo a una domanda sullo stato di fermo a cui è stata sottoposta la nave della Ong finanziata dall'artista britannico Banksy. (Beb)