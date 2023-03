Serbia: trovate una bomba e una mina in una scuola di Smederevo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una bomba e una mina sono state trovate in un armadietto di una scuola elementare della città di Smederevo, in Serbia. A seguito della segnalazione del ritrovamento degli ordigni, gli studenti e il personale sono stati evacuati. Le squadre di polizia sono sul posto e le indagini sono in corso, riferisce l'emittente radiotelevisiva "Rts". L'ordigno esplosivo è stato trovato in un armadietto che non viene utilizzato per le lezioni, ma che si trova accanto a un'aula regolarmente frequentata dagli alunni.(Seb)