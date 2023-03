Tunisia: Fronte salvezza nazionale indice presidio per i detenuti politici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso febbraio, il presidente tunisino, Kais Saied, aveva avviato una vasta campagna di arresti di politici, ai danni di uomini d'affari e giornalisti, tutti accusati di aver "cospirato contro la sicurezza dello Stato", dall'interno e dall'esterno del Paese. Tra le personalità di spicco coinvolte in questo giro di vite figurano leader politici islamisti come Khayam Turki, Abelhamid Jlassi, Faouzi Kammoun e Noureddine Bhiri, tutti esponenti o simpatizzanti del movimento islamico Ennahda, il principale partito di opposizione nel Paese, che si ispira ai principi della Fratellanza musulmana. Oltre a diversi membri del Fronte di salvezza nazionale, sono finiti in prigione l’ex segretario generale del partito della Corrente democratica, Ghazi Chaouachi, e il segretario generale del Partito repubblicano, Issam Chebbi. Colpisce inoltre l'arresto Noureddine Boutar, direttore generale di "Mosaique Fm", la radio indipendente più ascoltata del Paese, talvolta critica nei confronti del potere. (Tut)