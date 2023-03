Energia: Emilia-Romagna, avvio progetto Ue per ridurne costi e migliorare impatto ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno scambio di esperienze, competenze e conoscenze tra diverse realtà europee. Così da favorire la creazione di nuove Comunità energetiche da fonti rinnovabili (Cer), affrontando anche il tema della povertà energetica. È il progetto europeo che, con l’Emilia-Romagna protagonista, prevede azioni di scambio di esperienze, studi comparitivi delle normative esistenti nell’area del partenariato e azioni di sensibilizzazione per i policy makers e i cittadini. Questo con l’obiettivo di individuare le azioni e gli strumenti possibili per favorire la creazione delle Cer per ridurre i costi dell’energia e impattare meno l’ambiente. La Regione, nell’ultima seduta della giunta, ha fatto proprio il progetto Leeway (Leading cooperation towards energy communities policies tackling energy poverty), approvato nell’ambito del Programma europeo interreg Central Europe. Il progetto, della durata complessiva di 36 mesi e coinvolgerà sette partner provenienti da sei Paesi del centro ed est Europa, vede la partecipazione dell’Agenzia provinciale per lo sviluppo di Ferrara (Sipro) in qualità di Lead partner e della Regione Emilia-Romagna in qualità di Project partner. Partecipano anche City of Roeselare (Belgio), Marshal's office of Silesia region, Silesian government (Polonia), organization Citizen-energy-cooperatives in district of Pfaffenhofen adIlm (Germania), municipality of Pfaffenhofen ad Ilm (Germania) e Grad Prelog (Croazia). (segue) (Rin)