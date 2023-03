Energia: Emilia-Romagna, avvio progetto Ue per ridurne costi e migliorare impatto ambiente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un progetto che va nella direzione della lotta al cambiamento climatico”, dichiara in una nota l’assessore regionale alla Green economy, Vincenzo Colla. “Una sfida che richiede la sostituzione delle tecnologie energetiche basate sui combustibili fossili con quelle rinnovabili, perseguendo allo stesso tempo l'obiettivo di sviluppo nel garantire l'accesso a un'energia accessibile, affidabile, sostenibile e moderna per tutti”, sottolinea l’assessore. “Sotto questo aspetto l'introduzione delle Cer possono costituire una delle risposte appropriate alla riduzione dei costi e – conclude Colla –, all'adozione di soluzioni sostenibili di cui le comunità potrebbero beneficiare contribuendo anche ad affrontare gli obiettivi energetici dell'Ue come quelli individuati dal Green deal europeo”. Viale Aldo Moro ha inoltre approvato lo schema di contratto di “Partnership agreement” e dei costi, in entrata e uscita, sul bilancio del 2023-2025. (Rin)