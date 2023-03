Migranti: Marotta (Avs), bene Rocca, Meloni mandi governatore Lazio in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salvare vite umane è un imperativo e un obbligo legale: le parole del Governatore del Lazio sulla questione dei migranti sono assolutamente condivisibili, dimostrando l'esperienza di chi con la Croce Rossa he gestito per anni tante situazioni emergenziali, mettendo sempre al primo posto la tutela e il diritto alla vita. Così in una nota il capogruppo regionale Avs, Claudio Marotta. "Mi permetto di suggerire alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, di invitare il presidente Rocca, in quanto leader della Federazione Internazionale delle Società della Croce Rossa , al prossimo incontro a Bruxelles sul tema. Sarebbe utile, infine, seguire anche il consiglio offerto sempre dal Governatore del Lazio di aprire un dialogo tra le Ong, che senza dubbio svolgono un ruolo rilevante nel salvataggio dei migranti, e il nostro Governo. L'auspicio è che nella coalizione di destra almeno qualcuno accolga l'invito, dimostrando con i fatti di condividere il pragmatismo espresso da un esponente di rilievo del loro schieramento", conclude.(Com)