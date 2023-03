Energia: Giorgetti, domani Consiglio dei ministri valuterà misure per favorire risparmio energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri di domani valuterà una serie di interventi in materia di energia, con la conferma di alcune misure e l’introduzione di nuove. Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, intervenendo oggi a Trieste all’assemblea generale di Confindustria Alto Adriatico. “Si sta lavorando per incrementare ulteriori modalità dirette a favorire il risparmio energetico. So quanto è importante per il Friuli Venezia Giulia, vista la sua specializzazione in comparti energivori come il metallurgico”, ha aggiunto Giorgetti rivolgendosi alla platea di imprenditori delle province di Trieste, Pordenone e Gorizia. “Altre misure sono in cantiere, ma necessitano la definizione del quadro di interventi promessi dal Repower Eu”, ha concluso. (Frt)