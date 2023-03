Autonomia: Pedicini (Met), blitz di Calderoli. Nomina uomini di Zaia per affossare il Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo hanno chiamato Clep (Comitato per i Lep, i Livelli essenziali di prestazione), ma sarebbe più coerente definirlo Comitato nemici del Sud. Lo ha nominato il ministro leghista Calderoli e si compone di 62 persone con una assoluta prevalenza, manco a dirlo, di membri con profonde radici nel Nord del Paese. Tra i componenti del Comitato nemici del Sud spiccano ben quattro uomini della squadra del governatore veneto Zaia che trattò le intese per l'autonomia differenziata nel 2018 e nel 2019. Quelle stesse intese che Gianfranco Viesti definì secessione dei ricchi". Lo ha dichiarato l'europarlamentare del Gruppo Greens/Efa e segretario del Movimento Equità territoriale Piernicola Pedicini. "Non bastasse - ha proseguito Pedicini - di quello stesso team faceva parte anche la presidente della commissione tecnica fabbisogni standard. È nelle mani di questi personaggi che il Partito dei Governatori del Nord ha messo il futuro del Mezzogiorno d'Italia. Ora che l'autonomia non è più solo uno slogan elettorale, abbiamo il dovere di difendere il Sud, dando battaglia fino ad arrivare a una separazione, chiedendo nuove competenze e la restituzione dei mille miliardi di spesa pubblica sottrattici in un ventennio. Dobbiamo lavorare per un Mezzogiorno protezionista - ha concluso il segretario del Met - che tuteli le sue risorse e acquisti esclusivamente i suoi prodotti". (ren)