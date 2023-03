Speciale energia: Spagna, Endesa e porto Siviglia firmano protocollo per facilitare transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Endesa, azienda spagnola del gruppo Enel, e l'Autorità portuale di Siviglia hanno firmato un protocollo di collaborazione per la progettazione e la pianificazione di una serie di misure volte a facilitare la transizione energetica dell'ambiente portuale entro il 2030. Secondo quanto riferito in un comunicato, l'obiettivo è di rendere il porto un punto di riferimento nazionale in materia di sostenibilità ed efficienza energetica. Attraverso questo protocollo di collaborazione, verrà definito e progettato un piano d'azione per trasformare il porto di Siviglia in un porto più verde e decarbonizzato, impegnato nelle energie rinnovabili e con una maggiore efficienza energetica. A tal fine, verrà implementato un modello di efficienza energetica che integra la mobilità sostenibile, le energie rinnovabili, l'accumulo di energia e la digitalizzazione dei processi attraverso open data e piattaforme distribuite. (Spm)