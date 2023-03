Speciale energia: Starace (Enel), scatto italiano nelle fonti rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia assistiamo a un fenomeno che tra qualche anno si osserverà in altri Paesi. “Nel 2022 sono stati realizzati 210 mila impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici. In tutto ci sono sui tetti più di un milione di impianti e nel 2023 ne saranno realizzati altri 300 mila. Tutto ciò indica che gli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 sono raggiungibili”. Lo ha dichiarato l’Amministratore delegato e direttore generale di Enel, Francesco Starace, in un’intervista al “Corriere della Sera”. Sulla crisi energetica, “l'inverno mite ha aiutato. Ma la vera scoperta sono stati gli sprechi individuati nell'utilizzo di gas, un giacimento all' interno dei nostri consumi che ci ha consentito di arrivare alla primavera con gli stoccaggi meno vuoti del previsto. Nel frattempo, gli accordi con vari Paesi e l'avvio dei rigassificatori dovrebbero consentire di riempire gli stoccaggi per il prossimo inverno. Nel 2022 l'Europa ha installato circa 56mila Mw di rinnovabili”. Nei prossimi anni “si deve immaginare un passo simile se non superiore. Ci sono quindi le condizioni per superare la crisi innescata con l'Ucraina”, ha sottolineato l’Ad. Per Enel nel 2022 “tutti i principali obiettivi del nostro piano sono stati raggiunti, nonostante un contesto molto peggiore del previsto”, ha precisato Starace, che ha aggiunto: “Enel è la più grande società italiana per capitalizzazione e uno dei più grandi operatori nell’energia del mondo. È anche la società che prima e meglio di altri ha definito e implementato una strategia in linea con l’evoluzione dei mercati energetici. Mi auguro che si parta da questa consapevolezza: chiunque la guidi deve essere in grado di giocare i campionati mondiali”. (Rin)