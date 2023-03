Speciale energia: ministro Finanze tedesco Lindner, tassazione più bassa per veicoli con carburanti sintetici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'accordo sull'omologazione delle auto con motore a combustione nell'Ue, il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner vuole riformare la tassa sui veicoli a motore. Le auto alimentate con carburanti sintetici neutri per il clima - i cosiddetti e-fuel - in futuro dovrebbero essere tassate meno rispetto ai veicoli attualmente alimentati a benzina o diesel, ha affermato il leader del Partito liberaldemocratico (Fdp) all'agenzia di stampa tedesca "Dpa". "Se il carburante è rispettoso del clima, è necessario adeguare la tassazione sui veicoli alla tassa sull'energia", ha detto Lindner, che ha annunciato la presentazione di un documento in materia. "Ci vorrà un po' di tempo prima di vedere tali veicoli sulla strada e avere e-fuel nel serbatoio", ha detto Lindner. "Ma per le persone e l'economia sarà un importante fattore di pianificazione il fatto che i combustibili sintetici siano tassati in modo più economico rispetto ai combustibili fossili", ha aggiunto il ministro. (Geb)