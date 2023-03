Migranti: Lupi, rafforzare accoglienza ma massima fermezza contro scafisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- I flussi migratori "non sono un fatto episodico, ma un fenomeno storico complesso, che l'Italia può affrontare solo con il supporto dell'intera Unione europea. Per questo rafforzare il ruolo e la presenza italiana ed europea nel Mediterraneo, anche sostenendo progetti di cooperazione con i Paesi africani, è indispensabile e rappresenta un interesse strategico". Lo afferma il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi, che prosegue in una nota: "L'asse con la Francia è molto positivo per il rilancio della politica euro-mediterranea ed ora è necessario continuare a lavorare per coinvolgere più attivamente l'Unione, così come è doveroso coniugare il salvataggio dei migranti - operazione che la Guardia costiera e le nostre forze aeronavali fanno da anni - e l'accoglienza - accelerando sui decreti flussi per accogliere e dare lavoro ad almeno mezzo milione di persone - con la sicurezza e la lotta alla criminalità ed agli scafisti della morte". (Com)