Spagna: presidente Madrid Ayuso annuncia riforma legge trans del governo Sanchez

- La presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, ha ribadito che intende realizzare una "profonda riforma" a livello regionale della cosiddetta "legge trans" approvata dal governo spagnolo di Pedro Sanchez. L'esponente del Partito popolare (Pp) lo ha detto nel corso di un'intervista all'emittente televisiva "Telecinco", spiegando che questa legge "sicuramente non rimarrà così" perché l’autodeterminazione di genere “non ha senso”. La presidente della comunità di Madrid ha ammesso tuttavia che per “modificare le cose in modo significativo” occorrerà una “maggioranza ampia”. Si dovrà istituire un tavolo con "tutti gli interessati, le famiglie che hanno figli transessuali, i transessuali stessi, le associazioni e i medici", ha detto Ayuso.(Spm)