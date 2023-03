Imprese: Folgiero, Fincantieri può essere laboratorio per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fincantieri può essere un laboratorio per il Pase. Lo ha detto oggi a Trieste l’amministratore delegato del gruppo cantieristico, Pierroberto Folgiero, intervistato da Sebastiano Barisoni nel corso dell’assemblea di Confindustria Alto Adriatico intitolata “Il mondo che sarà”. “Fincantieri ha radici ottocentesche nell’industria, vive di un grande passato, ma nessuno oggi ti dà un euro in più perché hai un passato nobile. Oggi può essere un laboratorio per il Paese, perché le catene di fornitura si stanno accorciando di nuovo e il Paese si è accorto della necessità di una sovranità strategica e tecnologica”. Secondo Folgiero, il gruppo deve far sì che le battaglie non siano di retroguardia, ma di distintività. “Abbiamo otto cantieri in tutta Italia che devono diventare a prova di futuro”, ha aggiunto l’ad. (Rin)