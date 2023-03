Tunisia: annullato l’incontro tra il presidente Saied e il commissario Gentiloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica della Tunisia, Kais Saied non riceverà, contrariamente a quanto previsto, il commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni, giunto oggi nel Paese arabo più vicino alle coste dell’Italia per una visita ufficiale. Lo conferma la missione dell'Unione Europea a Tunisi ad "Agenzia Nova", affermando che Gentiloni ha già incontrato questa mattina il ministro degli Esteri, Nabil Ammar, e dovrebbero essere in corso colloqui con il ministro dell'Economia, Samir Said, e il governatore della Banca centrale, Marouane Abassi. Nel pomeriggio, la visita si concluderà con una riunione con la ministra delle Finanze, Sihem Boughdiri Nemsia, e un altro colloquio nel palazzo di governo della Kasbah con la premier, Najla Bouden. Non è ancora chiaro se ci sarà o meno un punto stampa. Il commissario avrebbe dovuto rilasciare alcuni commenti ai giornalisti fuori dal Palazzo di Cartagine, sede dell’amministrazione presidenziale, dopo l’incontro con Saied. Non sono chiari i motivi per cui la riunione sia saltata. (segue) (Tut)