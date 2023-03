Tunisia: annullato l’incontro tra il presidente Saied e il commissario Gentiloni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’agenzia di rating Fitch, il fabbisogno di finanziamenti pubblici della Tunisia raggiungerà rispettivamente il 16,4 per cento del Pil e il 16,8 per cento del Pil nel 2022 e nel 2023, spinto dall’ingente spesa aggiuntiva per assorbire lo shock della guerra in Ucraina e dalle scadenze del debito estero: ovvero 1,4 miliardi di dollari nel 2022 e 2,0 miliardi di dollari nel 2023. Secondo le autorità tunisine, circa 1,3 miliardi di dollari di finanziamento proventi da Arabia Saudita, Abu Dhabi e Afreximbank sono nella fase finale dei negoziati: questa somma, insieme alla prima rata dell’Fmi, dovrebbe colmare il deficit di finanziamento per il 2022. La Tunisia sta negoziando un altro finanziamento di 1,8 miliardi di dollari, principalmente provenienti dai Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo. Le esigenze di bilancio e di finanziamento esterno nel 2023 dovrebbero essere coperte dagli esborsi previsti da parte dell’Fmi, dei creditori bilaterali multilaterali e occidentali (circa 2,4 miliardi di dollari che dovrebbero essere sbloccati con l’accordo dell’Fmi) e dei finanziamenti del mercato interno. (segue) (Tut)