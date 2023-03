Viterbo: Enac, un milione di euro per lo scalo aeroportuale per implementare rete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un investimento di un milione di euro per lo scalo aeroportuale di Viterbo, necessario a estendere l’utilizzo dello scalo agli usi civili, al fine dell’implementazione di una rete aerea di supporto a favore delle esigenze della società e allo sviluppo turistico ed economico del territorio. Lo comunica in una nota Enac. Lo sviluppo di un network di aeroporti minori a favore della delocalizzazione turistica e del rafforzamento di scali con potenziale economico per i territori sono alla base del programma triennale 2023-025 dell’Enac - prosegue la nota - finalizzato a realizzare lavori su vari piccoli aeroporti nazionali. (segue) (Rer)