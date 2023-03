Viterbo: Enac, un milione di euro per lo scalo aeroportuale per implementare rete (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di interventi per lo sviluppo dell’aeroportualità a servizio dell’aviazione generale e delle numerose tipologie di attività connesse che si svolgono nei piccoli scali, come, ad esempio, scuole di volo, formazione aeronautica, lavoro aereo, manutenzione, volo sportivo, soccorso sanitario e protezione civile. Le opere previste sono volte a incrementare il livello di sicurezza e consistono principalmente in lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione delle infrastrutture di volo per un utilizzo più funzionale delle strutture e per un miglioramento degli standard di qualità per operatori e utilizzatori. (segue) (Rer)