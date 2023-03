Viterbo: Enac, un milione di euro per lo scalo aeroportuale per implementare rete (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare per lo scalo di Viterbo, l’Enac conta di avviare, ad esempio, una policy sperimentale di delocalizzazione turistica: uno dei progetti su cui sta lavorando l’ente prevede percorsi legati all’innovazione tecnologica, che peraltro favorisce anche la riconciliazione tra il trasporto aereo e l’ambiente, tra cui la realizzazione di un network di aviazione generale, con aeroporti come Roma Urbe e Viterbo, per connettere le piccole città e per collegare anche in orizzontale il Paese, attraverso l’intermodalità aria-aria. (Rer)