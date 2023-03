Economia: Consip, Assemblea approva bilancio 2022, utile a 7,3 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti gli indicatori economico-finanziari, operativi e produttivi sono in netta crescita sia verso l’anno precedente che verso l’anno di avvio del piano di riposizionamento aziendale. La gestione economica si chiude nel 2022 con un utile netto d’esercizio in forte crescita pari a 7,3 milioni di euro (+127 per cento rispetto al 2021), generando nel periodo 2017-2022 utili per oltre 33 milioni di euro. Significativa la crescita del Mol in valore assoluto (16,2 milioni di euro, +43 per cento rispetto al 2021) e dell’indicatore “Mol/Valore della produzione” che passa dal 14 per cento del 2021 al 19 per cento del 2022. La gestione finanziaria si chiude con 13,2 milioni di incremento delle disponibilità liquide (che si attestano a 53 milioni), a valle della copertura di investimenti e del dividendo da riversare nel bilancio dello Stato. La gestione operativa fa segnare il valore record di 24,4 miliardi (+29 per cento rispetto al 2021 e +197 per cento rispetto al 2016) di acquisti delle Pa su contratti e strumenti di e-Procurement, che mostra il gradimento delle amministrazioni verso strumenti di acquisto pronti, personalizzabili e tracciati. La gestione produttiva ha generato verso il sistema amministrazioni-imprese un valore bandito di 15,2 miliardi (+44 per cento rispetto al 2021 e +204 per cento rispetto al 2016) per un totale di 241 lotti banditi e un valore aggiudicato di 18 miliardi (+69 per cento rispetto al 2021 e +230 per cento rispetto al 2016) per un totale di 330 lotti aggiudicati, evidenziando un costante incremento di efficienza. (Com)