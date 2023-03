Agricoltura: Vaccari (Pd), governo regoli flussi lavoratori stagionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla gestione dei flussi di ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari "il governo Meloni naviga a vista non avendo assoluta contezza della realtà. Lo dimostra il fatto che, nel giorno del click day, previsto da un apposito decreto, spacciato come risolutivo dei problemi di carenza di manodopera in molte realtà produttive del Paese, le domande superano di gran lunga le disponibilità. Solo in agricoltura servirebbero oltre centomila lavoratori stagionali, come sottolineano le organizzazioni agricole, ma le norme fissano il tetto a 44 mila unità. Interi comparti non riusciranno ad assolvere alle pratiche agricole già a partire da questa primavera". Lo dichiara Stefano Vaccari, capogruppo del Pd in commissione Agricoltura della Camera. "Anziché fare gli sceriffi lungo le coste nei confronti di povera gente che scappa da guerre e miserie, e purtroppo abbiamo visto come tragicamente può finire, la presidente Meloni e il ministro Lollobrigida dovrebbero impegnarsi a definire una strategia organica di regolazione dei flussi dei lavoratori nel rispetto delle indicazioni e delle richieste che arrivano da imprese ed aziende che sono impegnate nei cicli produttivi - continua il parlamentare in una nota -. Al tempo stesso si adotti subito un decreto aggiuntivo che allarghi significativamente le maglie delle autorizzazioni per gli ingressi stagionali. Giù la maschera, basta propaganda e più fatti concreti".(Com)