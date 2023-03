Imprese: Folgiero (Fincantieri), parlare di ‘testadopera’ per rinobilitare il mestiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Invece che di manodopera, sarebbe meglio parlare di “testadopera”, per “rinobilitare un certo mestiere”. Lo ha detto oggi a Trieste l’amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, intervistato da Sebastiano Barisoni nel corso dell’assemblea di Confindustria Alto Adriatico intitolata “Il mondo che sarà”. Rivolgendosi ai ragazzi in platea, Folgiero ha lodato il "made in Italy dell'ingegno" e ha raccomandato di avere ambizione, preparazione nello studio e imparare a leggere le competenze del futuro. “Imparare a imparare è la vera competenza che serve in un Paese in cui il ciclo di obsolescenza delle competenze tecniche è più veloce che mai”, ha aggiunto. “In un Paese che si deve reindustrializzare tutto questo si deve tradurre in competenze esecutive, con un ritorno alle scuole professionali e agli Its”. (Frt)