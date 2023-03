Roma: Guardia di finanza dona 51 mila euro in apparecchiature a policlinico Tor Vergata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I finanzieri del Comando Regionale Lazio hanno portato a conclusione una raccolta benefica promossa durante le feste natalizie a favore dell’associazione volontari per il Policlinico Tor Vergata onlus. Nel pomeriggio di venerdì scorso si è svolta la consegna simbolica dell’assegno da 51.521 euro donati dai finanzieri, in servizio e in congedo, con lo straordinario supporto della Fondazione Mediolanum onlus, la quale ha raddoppiato le offerte raccolte, e con il contributo delle fondazioni Polli Stoppani e Museo Alberto Sordi. La somma ha consentito di acquistare alcune apparecchiature elettromedicali di ultima generazione per i reparti di neuropsichiatria infantile e di allergologia e immunologia pediatrica dell’ospedale, quali uno spirometro con cicloergometro pediatrico e un sistema multifunzione per la neuromodulazione a bassa intensità. Tra gli intervenuti anche l'attore romano Carlo Verdone.(Rer)