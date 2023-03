Inwit: certificazione Iso 50001 per sistema gestione energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inwit, primo tower operator italiano, ottiene la certificazione del proprio sistema di gestione secondo lo standard Iso 50001, con l’obiettivo di ottimizzare le prestazioni energetiche coinvolgendo l’intera azienda, in un’ottica di miglioramento continuo. Il rilascio della certificazione – riferiscono in una nota – avviene dopo un percorso di verifica della valutazione del sistema di gestione dell’energia, in tutti gli aspetti dell’attività aziendale, sistema che deve essere conforme alle migliori best practice internazionali secondo lo Standard Iso 50001. Inwit è da sempre attenta alle tematiche energetiche. Nel 2021 si è dotata di una Politica energetica, che riassume gli impegni assunti dal Management e quindi dall’intera azienda, in rapporto alla gestione e al miglioramento continuo delle proprie prestazioni energetiche. Per il raggiungimento di questi obiettivi, è stato implementato un Sistema di gestione dell’energia che ha portato, come previsto nel Piano di sostenibilità, all’ottenimento della certificazione Iso 50001:2018. L’importante risultato raggiunto consentirà all’azienda di efficientare ulteriormente il monitoraggio e la gestione dei propri consumi energetici. (segue) (Com)