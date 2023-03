Inwit: certificazione Iso 50001 per sistema gestione energia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le iniziative di efficienza energetica previste nell’ambito del Sistema di gestione dell’energia, nel 2022 Inwit ha installato 102 impianti fotovoltaici sui propri siti, per una potenza complessiva di oltre 400 kw e sono stati realizzati investimenti in impianti free cooling e raddrizzatori di corrente ad alta efficienza, in grado di portare un saving annuale di oltre 9 gwh di energia elettrica. “L’ottenimento della certificazione ISO 50001 dimostra la serietà degli impegni che abbiamo assunto e che stiamo portando avanti, in coerenza con il nostro Piano di sostenibilità”, ha dichiarato Andrea Mondo Technology & operations director di Inwit. “Continueremo a lavorare in questa direzione, promuovendo una strategia rivolta a specifici obiettivi di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni climalteranti aumentando gli investimenti e introducendo azioni di sensibilizzazione per la gestione ottimale degli usi energetici, anche tra i nostri dipendenti”, ha concluso. (Com)