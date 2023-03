Fvg: Di Paolo (Bat Italia), a Trieste abbiamo trovato terreno fertile per investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un terreno fertile e una forte sinergia tra pubblico e privato, che ha permesso di realizzare un polo produttivo da 10 mila metri quadri in poco più di un anno. È l’esperienza positiva vissuta a Trieste da Bat Italia (British American Tobacco). Come ha raccontato il vicepresidente Andrea Di Paolo, intervistato oggi nel corso dell’assemblea generale di Confindustria Alto Adriatico, l’investimento nel polo triestino è stato annunciato a settembre del 2021 e i lavori sono iniziati a gennaio del 2002. “Penso sia un record per Italia”, ha detto Di Paolo. “Dopo meno di 12 mesi abbiamo messo in produzione la prima linea produttiva e stiamo continuando le altre linee che andranno in funzione a fine aprile. Abbiamo trovato qui un terreno fertile dal punto di vista dell’innovazione e della ricerca, ma anche un indotto veramente competente e altamente specializzato”, ha aggiunto. I primi 30 milioni investiti da Bat Italia sono andati quasi tutti ad aziende del territorio. “È fondamentale per una multinazionale che viene a investire in Italia trovare sul territorio tutte le competenze che servono. Il sistema Friuli Venezia Giulia si è mosso per creare le migliori condizioni per realizzare questo investimento”, ha continuato. “Il nostro obiettivo è dimostrare alla nostra capogruppo a Londra che qui in Italia, in Friuli Venezia Giulia e a Trieste si può investire, ci sono tempi non lunghissimi per realizzazione insediamenti industriali e soprattutto c’è un sistema che ti dà una mano risolvendo quella burocrazia e quegli adempimenti che ammazzano gli investimenti in Italia”. (Frt)