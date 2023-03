Migranti: Calenda, andare in Ue con piano, subito ripristino missione Sofia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non possiamo andare in Ue senza un piano sui migranti, altrimenti, finiamo nelle varie ed eventuali”. Lo ha scritto su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda. Per questo motivo, “abbiamo proposto al governo, nell’intervento in Senato della scorsa settimana, di far ripristinare la missione Sofia che ha salvato 40 mila naufraghi e che Salvini ha fatto chiudere”, conclude Calenda. (Rin)