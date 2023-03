Argentina: presidente Fernandez negli Usa, mercoledì bilaterale con Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, è arrivato domenica sera a New York (Stati Uniti) per una missione che lo porterà mercoledì 29 alla Casa Bianca, per un bilaterale con l'omologo Joe Biden. Fernadez viaggia accompagnato dalla moglie, Fabiola Yanez, il ministro degli Esteri, Santiago Cafiero, i segretari generali alla Presidenza, Julio Vitobello, e della Comunicazione, Gabriella Cerruti. Il ministro dell'Economia, Sergio Massa, dovrebbe raggiungere la comitiva direttamente mercoledì. A New York, il presidente argentino sosterrà diversi incontri preparatori, tra cui - questa sera - una cena con 30 investitori presso il Council of the Americas. Secondo quanto riferisce la presidenza argentina, l'agenda della bilaterale tra Fernandez e Biden sarà "aperta", 90 minuti a porte chiuse e senza altri interlocutori, con una dichiarazione congiunta alla fine. (segue) (Abu)