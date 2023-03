Argentina: presidente Fernandez negli Usa, mercoledì bilaterale con Biden (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti del governo argentino citate dal quotidiano "Ambito" sottolineano l'importanza dell'appuntamento, anche al di là dei contenuti dei colloqui. La stretta di mano con Biden mette in chiaro "l'appoggio al quadro macroeconomico" da parte degli Usa, un elemento "vitale" per frenare i ribaltamenti che possono "registrarsi in un anno elettorale". L'Argentina andrà al voto a ottobre per eleggere parte del Parlamento e il nuovo presidente della Repubblica. Da più parti si ricorda inoltre il fatto che Washington è il principale azionista del Fondo monetario internazionale (Fmi), attore quindi fondamentale nella trattativa che Buenos Aires sta portando avanti per risolvere il debito da 45 miliardi di dollari stretto dall'ex presidente, Mauricio Macri. Il governo argentino, alle prese con il nuovo allarme dettato dagli effetti della siccità sul principale asset della proprio economia, spera infatti di poter rendere ancora più flessibile il percorso di rientro dal debito. (segue) (Abu)