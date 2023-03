Argentina: presidente Fernandez negli Usa, mercoledì bilaterale con Biden (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fernandez arriva negli Stati Uniti dopo la partecipazione dal XXVIII Vertice Iberoamericano, chiuso sabato a Santo Domingo (Repubblica dominicana). Un evento in cui il presidente argentino ha sollecitato un cambio "drastico" del sistema finanziario che fa "tremare l'economia" mondiale, a fronte di una globalizzazione sempre "più in crisi", come dimostrano le tempeste che ciclicamente si abbattono sulle varie banche. Nel mirino della Casa Rosada anche le stesse condizioni poste dall'Fmi, tasse e oneri aggiuntivi che risultano "abusivi". (Abu)